Змагання із чималим бай-іном 40 тисяч доларів у популярному нині форматі Mystery Bounty зібрали 190 входів (66 з них – реентрі), що дозволило сформувати призовий фонд у 3 800 000 доларів.

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Зрештою, вісім щасливчиків опинилися за фінальним столом і цікаво, що одразу по три представники за фіналкою отримали Болгарія та США. Розбавили цей секстет найуспішніший іспанський покерист Адріан Матеос та представник Туреччини Орпен Кісачікоглу.



Учасники фінального столу / Triton Series

Турок вилетів на п’ятому місці, а Матеос покинув змагання на третій сходинці, відтак, розіграти трофей все ж судилося болгарину Дімітару Данчеву та американцю Джонатану Джаффе.

Коли в турнірі залишалося ще два столи Джаффе оперував стеком у лише 3 великих блайнди, але зумів розкрутитися і дістатися хедз-апу. Втім, на цьому його казка закінчилася. Данчев таки вирвав перемогу, заробив 804 тисячі доларів призових і став усього другим болгарином в історії після Огнєна Дімова, який зміг виграти турнір серії Triton Poker.

Результат фінального столу

Дімітар Данчев (Болгарія) – 804 000 доларів Джонатан Джаффе (США) – 541 000 Адріан Матеос (Іспанія) – 381 000 Алекс Кулев (Болгарія) – 310 000 Орпен Кісачікоглу (Туреччина) – 244 800 Кріс Брюер (США) – 186 000 Юліан Богданов (Болгарія) – 135 800 Шон Вінтер (США) – 99 400

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