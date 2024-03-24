Отставить банкротство: Даниэль Негреану отыграл еще 147 500 долларов

Звездный канадский покерист завоевал в этом году уже второй титул и улучшил свое финансовое положение после провального 2023 года. Негреану продемонстрировал, что хорошо владеет и четырьмя картами - победил в турнире по Омахе.

Даниэль Негреану, похоже, наныл себе тот долгожданный апстрик. Проиграв в прошлом году более 2 миллионов долларов, канадский профи успел существенно отыграться за неполные три месяца 2024-го.

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Свой второй в сезоне трофей Негреану оформил также в рамках серии PokerGO Tour, на этот раз в турнире по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 5 100 долларов. На пути к титулу канадец одолел поле из 118 входов, продемонстрировав крутую, динамичную игру.



Даниэль Негреану / Фото PokerGO

На старте финального стола Даниэль был чип-лидером и оставался на верхушке цип-каунта львиную долю заключительной фазы турнира. Лидерство Негреану существенно пошатнулось разве что в хедз-апе, когда Ануж Агарваль перехватил инициативу в соотношении 2:1. Канадец, впрочем, быстро камбэкнул и довел дело до победы.

Стоимость второго титула Негреану в этом году – 147 500 долларов. В 2024-м Даня собрал уже около миллиона долларов призовых. С такими темпами есть все шансы сыграть год в солидный плюс и реабилитироваться за прошлогодние неудачи.



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