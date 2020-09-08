Мировая серия покера, которая в этом году проходила в уникальном онлайн-формате, уже стала историей.

Несмотря на пандемию коронавируса, WSOP снова смогла стать громким событием, которое подарило немало интересных историй. И один из ее самых ярких персонажей – Даниэль Негреану. Легендарный покерист хоть и не попал ни на одну финалку на протяжении всей серии, но сгенерировал столько событийных поводов, что неизменно привлекал к себе и, соответственно, к WSOP массу внимания.

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Начал канадец еще до старта серии. Он предложил поспорить с кем-либо на 1 000 000 долларов, что сможет выиграть золотой браслет. Выложить миллион никто не рискнул, впрочем несколько меньших ставок против Негреану все же были сделаны. Их общая сумма достигла 200 тысяч долларов. Даниэль однако не спешит возвращать выигрыши. Дело в том, что по условиям пари у него еще остается шанс выиграть браслет на ближайшем WSOP Europe, если тот, конечно, вообще состоится.

Негреану потратил немало нервов на WSOP Online / фото: cardschat

Негреану, так или иначе, очень хотелось выиграть браслет именно на WSOP Online, ведь ему часто говорят, что за интернет-столами он не способен на равных бороться с молодым поколением покеристов. Поэтому все неудачи Даниэль воспринимал очень эмоционально. Однажды при разрыве связи он едва не разбил свой ноутбук, а в другой раз – набросился со сплошным потоком нецензурной брани на тролля из чата, который оскорбил его жену.

Но несмотря на отсутствие браслета или хотя бы места на финальном столе, назвать этот WSOP для Негреану провальным – язык не повернется. Канадец сумел попасть в призовую зону аж в 31 турнире! Это более трети всех ивентов, которые произошли в течение серии. Лучший из этих результатов, впрочем, довольно скромный (13-е место и 24 тысячи долларов). Особенно для человека, за спиной у которого более 40 млн долларов призовых в живых турнирах.