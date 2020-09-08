Світова серія покеру, яка цьогоріч відбувалася в унікальному онлайн форматі уже стала історією.

Попри пандемію коронавірусу, WSOP знову змогла стати гучною подією, що подарувала чимало цікавих історій. І один з її найяскравіших персонажів– Даніель Негреану. Легендарний покерист хоч і не потрапив за жодну фіналку впродовж усієї серії, та натомість, генерував стільки подієвих приводів, що незмінно привертав до себе і, відповідно, до WSOP масу уваги.

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Почав канадець ще до старту серії. Він запропонував закластися із будь-ким на 1 000 000 доларів, що зможе виграти золотий браслет. Викласти мільйон ніхто не ризикнув, утім кілька менших ставок проти Негреану все ж зробили. Їхня загальна сума сягнула 200 тисяч доларів. Даніель проте не поспішає повертати виграші. Річ у тому, що за умовами парі в нього ще залишається шанс виграти браслет на найближчому WSOP Europe, якщо той, звісно, узагалі відбудеться.



Негреану витратив чимало нервів на WSOP Online / фото: cardschat

Негреану, так чи інакше, дуже хотілося виграти браслет саме на WSOP Online, адже йому часто закидають, що за інтернет-столами він не здатен на рівних боротися із молодим поколінням покеристів. Тож усі невдачі Даніель сприймав дуже емоційно. Одного разу при розриві зв’язку він ледь не розбив власний ноутбук, а іншого – накинувся із суцільним потоком нецензурної лексики на троля із чату, що образив його дружину.

Та попри відсутність браслету чи бодай фінального столу, назвати цей WSOP для Негреану провальним – язик не повернеться. Канадець зумів потрапити до призової зони аж в 31 турнірі! Це більш ніж третина усіх івентів, що відбулися впродовж серії. Найкращий із цих результатів утім досить скромний (13-те місце і 24 тисяч доларів). Особливо для людини за спиною в якої понад 40 млн доларів призових у живих турнірах.