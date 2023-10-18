Алло, любимая, деньги кончаются: Даниэль Негреану снова эпически вылетел на бабле

Звездного канадского покериста продолжают преследовать неудачи. На этот раз Негреану оказался под линией ITM в турнире за 100 000 долларов.

Один из самых дорогих турниров в истории с Омахи собрал 38 покерных толстосумов. За участие в Super High Roller Bowl каждый выложил по 100 000 долларов.

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Даниэль Негреану не мог пропустить такой ивент, ведь живет в Лас-Вегасе, и любит инвестировать большие деньги в интеллектуальную игру. Тем более "Kid poker" стремился взять реванш за недавний вылет с турнира за 300 000 долларов, где защищал титул.



Даниэль Негреану / Фото PokerGO

Как с Холдемом, с четырехкарточной игрой у Негреану также не сложилось. Даниеля снова постиг неотвратимый куллер. Канадец попал в сет шестерок на флопе, но на его беду Джаред Блезник на этой же улице собрал сет валетов.

С коротким стеком, а у Негреану было всего 12,5 больших блайндов, отскочить, даже такой гуру покера, шансов не имел. "Kid poker" покинул турнир на восьмом месте, оформив позорное звание прямого бабл-боя. Остальные семь игроков попали в деньги.