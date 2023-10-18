Ало, кохана, гроші закінчуються: Даніель Негреану знову епічно вилетів на баблі

Зіркового канадського покериста продовжують переслідувати невдачі. Цього разу Негреану опинився одразу під лінією ITM в турнірі за 100 000 доларів.

Один із найдорожчих турнірів в історії з Омахи зібрав 38 покерних товстосумів. За участь у Super High Roller Bowl кожен виклав по 100 000 доларів.

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Даніель Негреану не міг пропустити такий івент, адже мешкає у Лас-Вегасі, та й полюбляє інвестувати грубі гроші в інтелектуальну гру. Тим паче "Kid poker" прагнув взяти реванш за нещодавній виліт із турніру за 300 000 доларів, де захищав титул.



Даніель Негреану / Фото PokerGO

Як із Холдемом, з чотири-карточною грою у Негреану також не склалось. Даніеля знову спіткав невідворотний кулер. Канадець влучив у сет шісток на флопі, але на його біду Джаред Блезнік на цій же вулиці зібрав сет валетів.

З коротким стеком, а у Негреану було лише 12,5 великих блайндів, відскочити, навіть такий гуру покеру, шансів не мав. Відтак "Kid poker" покинув турнір на восьмому місці, оформивши ганебне звання прямого бабл-боя. Решта семеро гравців потрапили у гроші.