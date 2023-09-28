Турнір Super High Roller Bowl – один із найдорожчих в історії покеру. Вперше він відбувся у 2015 році з бай-іном 500 000 доларів. Тоді було 43 учасники, а переможцем став Брайан Раст, який отримав 7 525 000 доларів. З 2016 року бай-ін цієї події знизили до 300 000 доларів.

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У всіх турнірах Super High Roller Bowl загальний призовий фонд 92 000 000 доларів поділили 37 гравців. Лідером за кількістю виграних призових залишається Джастін Бономо, який заробив на SHRB майже 10 000 000 доларів. Торік чемпіонський титул завоював Даніель Негреану.

Негреану після перемоги на SHRB / Фото PokerNews

Чинний чемпіон виставив на продаж 25% часток і знову братиме участь у Super High Roller Bowl. Також підтвердили свою участь Алекс Фоксен, Ченс Корнут та Крістен Фоксен. Турнір стартує вже сьогодні та триватиме до 30 вересня.

Жодних інших імен поки не оголошено, але, швидше за все, до цієї четвірки приєднається Стівен Чідвік, який вдало виступив на Poker Masters, заробивши протягом серії понад 1 000 000 доларів. Британець отримав ще й додатковий бонус – фіолетовий піджак. Також прогнозують появу на Super High Roller Bowl Джастіна Бономо. У 2018 році він вигравав цей турнір.

Цікаво буде подивитися, чи захоче новачок МТТ-сцени з високими ставками Владас Тамашаускас спробувати свої сили у цьому турнірі. Молодий литовець виграв одразу 2 титули на Poker Masters, заробивши понад півмільйона доларів призових. Тамашаускас довів, що має все необхідне, щоб боротися з найсильнішими гравцями планети.