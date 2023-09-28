Турнир Super High Roller Bowl – один из самых дорогих в истории покера. Впервые он прошёл в 2015 году с бай-ином в 500 000 долларов. Тогда было 43 участника, а победителем стал Брайан Раст, выигравший 7 525 000 долларов. С 2016 года бай-ин снизили до 300 000 долларов.

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За 7 прошедших турниров общий призовой фонд Super High Roller Bowl в размере 92 000 000 долларов поделили 37 игроков. Лидером по общему количеству выигранных призовых является Джастин Бономо, заработавший в событиях SHRB почти 10 000 000 долларов. В прошлом году чемпионский титул завоевал Даниэль Негреану.

Даниэль Негреану после победы на SHRB / Фото PokerNews

Канадский покерист снова будет участвовать в Super High Roller Bowl. Действующий чемпион выставил на продажу 25% долей. Также свое участие подтвердили Алекс Фоксен, Ченс Корнут и Кристен Фоксен. Турнир стартует уже сегодня и продлится до 30 сентября.

Никаких других имен пока не объявлено, но, скорее всего, к этой четверке присоединится Стивен Чидвик, который удачно выступил на Poker Masters, заработав более 1 000 000 долларов и фиолетовый пиджак. Также ожидается появление Джастина Бономо. В 2018 году он выигрывал Super High Roller Bowl IV.

Будет интересно посмотреть, захочет ли новичок МТТ-сцены с высокими ставками Владас Тамашаускас занять место в этом турнире. Молодой литовец выиграл сразу 2 титула на Poker Masters, получив более 500 000 долларов призовых. Тамашаускас доказал, что у него есть все необходимое, чтобы сражаться с сильнейшими игроками планеты.