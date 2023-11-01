В 2023 году Даниэль Негреану не смог получить ни одного титула, а из достижений можно выделить лишь победы в рамках шоу High Stakes Duel против Эрика Перссона и Дага Полка. При том, что "Kid Poker" играл традиционно много и не пропускал Мировую серию покера.

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Единственный личный успех Негреану в 2023 году – это его бест-кэш в онлайне. В турнире WSOP Online с бай-ином 5 000 долларов канадец занял 19 место, получив выплату 20 644 доллара. Но даже для регуляров – это очень скромный результат.

Даниэль Негреану объясняет свой провальный год двумя причинами: отсутствием удачи и плотным графиком. Он не скрывает, что с возрастом усталость становится реальной проблемой и это сильно сказывается на игре. Поэтому в ноябре канадец решил вообще не играть. Отметим, что за все время в живых турнирах Kid Poker выиграл более 51 500 000 долларов.

Также Негреану отметил то, что если он играет слишком часто, то результат перестаёт его волновать. А когда между играми были длинные перерывы, то он всегда ждал с нетерпением продолжения. Несмотря на все трудности, канадский покерист еще питает надежды что-то выиграть в 2023 году. В декабре он посетит новую серию WSOP Paradise, где будет несколько хайроллерских браслетных турниров.



