Теперь шоу будет называться Game Of Gold. В первом сезоне 16 участников соревнуются в SnG-турнире за призовой фонд в размере 456 000 долларов. Игра будет транслироваться бесплатно на платформе ютуб. Премьерный выпуск – 8 ноября.

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Участницей первого сезона Game of Gold станет лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева. Компанию ей составят звезды мирового уровня – Даниэль Негреану, Джейсон Кун, Фёдор Хольц, Мария Хо, Даниэль Кейтс и другие.

В последний раз эпизоды Poker After Dark появлялись летом прошлого года. Тогда в рамках шоу играли Хельмут и Негреану, главный ютубер планеты MrBeast, шахматистка Александра Ботез и даже сенатор штата Техас Тед Круз, появление которого вызвало резонанс в США.

Золотые годы шоу Poker After Dark пришлись на конец нулевых. С 2007 года там побывали все мировые звезды покера от Фила Айви и Тома Двана до Джонни Чена и Патрика Антониуса. В первых сезонах играли только SnG-турниры, потом начали добавлять и кэш.

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