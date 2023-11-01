У 2023 році Даніель Негреану не виграв жодного титулу, а з його досягнень можна виокремити хіба що перемоги на High Stakes Duel проти Еріка Перссона та Дага Полка. Хоча при цьому "Kid Poker" традиційно грає багато та не пропускає Світову серію покеру.

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Єдиним особистим досягненням у 2023 році для Негреану став бест-кеш в онлайні. У турнірі WSOP Online з бай-іном 5 000 доларів канадець посів 19 місце, отримавши 20 644 долари. Але навіть для регулярів це дуже скромний результат.

Даніель Негреану вважає, що причини провального року – це щільний графік та відсутність банального успіху. Він не приховує, що втома з віком стає реальною проблемою і це позначається на грі. Тож у листопаді канадець вирішив повністю відпочити від гри. Зазначимо, що за весь час у живих турнірах "Kid Poker" виграв понад 51 500 000 доларів.

Також Негреану наголосив на тому, що коли він грає занадто часто, то результат його не турбує. Натомість коли між іграми були довгі перерви, він завжди чекав з нетерпінням продовження. Попри всі труднощі, канадський покерист сподівається щось виграти у 2023 році. У грудні він поїде на WSOP Paradise, де буде кілька хайролерських браслетних турнірів.



