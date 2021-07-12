Четверть миллиона долларов за три дня: боснийский покерист продолжил серию побед
12 июля 2021 , 10:59Читати новину українською
Источник:pokernews
Али Имсирович доминирует в живых турнирах. Звездный игрок победил во втором соревновании хайроллеров за три дня.
Али снова стал чемпионом турнира PokerGo Cup. Напомним, недавно он не оставил соперникам шансов в Ивенте номер два. Теперь же Имсирович выиграл еще более дорогой турнир.
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Бай-ин в событие под номером четыре стоил 15 тысяч долларов. Босниец победил поле из 50 участников и заработал 240 тысяч "зеленых".
Это уже восьмой выигранный живой турнир в году для Али. Общая сумма призовых в 2021 году стремительно мчится к отметке в три миллиона долларов!
Два чемпионства позволяют Имсировичу лидировать в общем зачете PokerGo Cup.