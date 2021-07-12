Четверть миллиона долларов за три дня: боснийский покерист продолжил серию побед

Али Имсирович доминирует в живых турнирах. Звездный игрок победил во втором соревновании хайроллеров за три дня.

Али снова стал чемпионом турнира PokerGo Cup. Напомним, недавно он не оставил соперникам шансов в Ивенте номер два. Теперь же Имсирович выиграл еще более дорогой турнир.

Читайте также: Украинский покер-рум с размахом празднует свое 5-летие

Бай-ин в событие под номером четыре стоил 15 тысяч долларов. Босниец победил поле из 50 участников и заработал 240 тысяч "зеленых".

Это уже восьмой выигранный живой турнир в году для Али. Общая сумма призовых в 2021 году стремительно мчится к отметке в три миллиона долларов!

Два чемпионства позволяют Имсировичу лидировать в общем зачете PokerGo Cup.