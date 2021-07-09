Босниец стал чемпионом второго соревнования PokerGo Cup. Бай-ин стоил 10 тысяч долларов, всего удалось собрать 61 вход.

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В решающем хедз-апе Имсирович разобрался с другим статусным покеристом Джейсоном Куном. Американец заработал 122 тысячи баксов и, соответственно, 122 очка в общий рейтинг Кубка. Али стал богаче на 183 тысячи "зеленых" (183 очка рейтинга).

Босниец в очередной раз подтвердил статус главного претендента на звание лучшего покериста года. За 2021-й Имсирович уже выиграл около 2,5 миллиона долларов. Это лучший показатель среди всех игроков.

Также он лидирует по количеству чемпионств в живых турнирах (семь) и количеству финальных столов (шестнадцать).

Напомним, первый турнир PokerGo Cup выиграл Алекс Фоксен.