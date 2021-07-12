Чверть мільйона доларів за три дні: боснійський покерист продовжив серію перемог
12 липня 2021 , 10:34Читать новость на русском
Джерело:pokernews
Алі Імсіровіч домінує в живих турнірах. Зірковий гравець тріумфував у другому змаганні хайролерів за три дні.
Алі знову став чемпіоном турніру PokerGo Cup. Нагадаємо, нещодавно він не залишив суперникам шансів у Івенті номер два. Тепер же ж Імсіровіч виграв ще дорожчий турнір.
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Бай-ін у подію під номером чотири коштував 15 тисяч баксів. Боснієць переміг поле із 50 учасників і заробив 240 тисяч "зелених".
Це уже восьмий виграний живий турнір в році для Алі. Загальна сума призових у 2021 році стрімко мчить до позначки у три мільйони доларів!
Два чемпіонства дозволяють Імсіровічу лідирувати в загальному заліку PokerGo Cup.