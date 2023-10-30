В прошлом году впервые на Мировой серии покера в Лас-Вегасе появилась молодая китаянка Циюй Чжоу. Не все узнали в ней спортсменку, которая не так давно представляла Канаду на шахматных Олимпиадах.

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Свой первый национальный чемпионат Циюй Чжоу выиграла в 5 лет. Та победа была крайне запоминающейся для неё. Дело в том, что она играла в категории до 10 лет, но смогла попасть на чемпионат следующей возрастной группы. В итоге единственная девочка на турнире и стала победительницей.

К 22 годам Циюй Чжоу имеет звание мастера FIDE среди женщин (2014), звание международного мастера среди женщин (2015) и звание гроссмейстера среди женщин (2017). Также она занимала 2 место на юношеском чемпионате мира по шахматам.

Циюй Чжоу на Мировой серии покера / Фото PokerNews

В последнее время в жизни талантливой девушки появилось новое увлечение – покер. Первые успехи она получила на Мировой серии, где в прошлом году дважды попала в призы, оформив ITM в женском турнире Ladies Championship. Позже она участвовала в аналогичном событии WPT Ladies World Championship и снова прошла в призовую зону.

Этим летом Циюй Чжоу выиграла свой первый живой турнир. В конце августа проходил специальный фриролл с участием известные спортсменов, блогеров и профессиональных покеристов. В нем играли Майк Матусов, Ник "Эйрболл", Александра Ботез Андре Драммонд и другие популярные личности.

Циюй Чжоу на турнире Enclave Celebrity Invitational / Фото pgt.com

Именно гроссмейстером по шахматам Циюй Чжоу стала победительницей Enclave Celebrity Invitational, получив приз в размере 20 000 долларов. После мероприятия в Лас-Вегасе девушка заявила, что ей всегда хотелось больше играть в покер. Возможно совсем скоро Циюй Чжоу решит полностью сконцентрироваться на покере и будет чаще появляться в крупных ивентах. Девушка активно ведет свой инстаграм, где имеет большую аудиторию, рассказывая о своих успехах в спорте и не только.