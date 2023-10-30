Торік вперше на Світовій серії покеру в Лас-Вегасі з'явилася молода китаянка Ціюй Чжоу. Не всі впізнали у ній спортсменку, яка не так давно представляла Канаду на Олімпіадах із шахів.

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Свій перший національний чемпіонат Ціюй Чжоу виграла у віці 5 років. Та перемога була дуже пам'ятною для неї. Річ у тім, що вона заявилася у змагання категорії до 10 років, але зуміла потрапити до наступної вікової групи. У підсумку єдина дівчинка на турнірі й стала переможницею.

У 22 роки Ціюй Чжоу має звання майстра FIDE серед жінок (2014), звання міжнародного майстра серед жінок (2015) та звання гросмейстера серед жінок (2017). Також вона посідала 2 місце на юнацькому чемпіонаті світу з шахів.

Ціюй Чжоу на Світовій серії покеру / Фото PokerNews

Останнім часом у житті талановитої дівчини з'явилося нове захоплення – покер. Перші успіхи вона отримала на Світовій серії, де торік двічі потрапила у призи, оформивши ITM у жіночому турнірі Ladies Championship. Пізніше взяла участь в аналогічній події WPT Ladies World Championship та знову потрапила у призову зону.

Цього літа Ціюй Чжоу виграла свій перший живий турнір. Наприкінці серпня проходив спеціальний фрірол за участю спортсменів, блогерів та професійних покеристів. У ньому зіграли Майк Матусов, Нік "Ейрбол", Александра Ботез, Андре Драммонд та інші відомі особистості.

Ціюй Чжоу на турнірі Enclave Celebrity Invitational / Фото pgt.com

Саме гросмейстер із шахів Ціюй Чжоу стала переможницею турніру Enclave Celebrity Invitational, отримавши головний приз 20 000 доларів. Після події у Лас-Вегасі дівчина заявила, що їй завжди хотілося більше грати у покер. Можливо, незабаром Ціюй Чжоу вирішить повністю сконцентрувати свої зусилля на покері та частіше з'являтиметься у великих подіях. Дівчина активно веде свій інстаграм, де має велику аудиторію, розповідаючи про свої успіхи у спорті й не тільки.