Шенон Шорр 17 лет пытался реализовать свою профессиональную мечту. С 2006 года американец не пропустил ни одной живой серии WSOP, но золотой браслет на руку никак не ложился.

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Лед тронулся во время онлайн-версии Мировой серии покера в этом году. Заветный браслет покорился Шорру в турнире WSOP Online NLH 6-Max с бай-ином 2 000 долларов. Группа поддержки, разделившая победу (89 100 долларов призовых) с чемпионом, была рядом.



У малыша, который в скором времени появится на свет, отец, к слову, уже и двукратный чемпион Мировой серии. Шенон Шорр вскоре повторил фокус в ивенте NLHE Freezeout за 1 000 долларов и украсил и вторую руку ценным трофеем. Призовые на этот раз составили 35 500.