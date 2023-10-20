Шенон Шорр впродовж 17 років намагався реалізувати свою професійну мрію. З 2006 року американець не пропустив жодної живої серії WSOP, але золотий браслет на руку якось ніяк не лягав.

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Крига скресла впродовж цьогорічної онлайн-версії Світової серії покеру. Омріяний браслет підкорився Шорру в турнірі WSOP Online NLH 6-Max з бай-іном 2 000 доларів. Група підтримки, яка розділила перемогу (89 100 доларів призових) із чемпіоном, була поруч.



У малюка, який незабаром з’явиться на світ, батько, до слова, уже й дворазовий чемпіон Світової серії. Шенон Шорр незабаром повторив фокус в івенті NLHE Freezeout за 1 000 баксів і прикрасив й другу руку цінним трофеєм. Призові цього разу склали 35 500.