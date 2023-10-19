Женский учебный лагерь предназначен для новичков покерной игры, которых впоследствии будут обучать профессионалы. Сначала новобранцы устраивают серию домашних игр, по итогам которых 10 победительниц отправляются на Кипр. Там финалистки играют настоящий живой турнир Bootcamp Showdown в рамках ЕРТ.

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Финал подарил участницам незабываемые впечатления. Каждая раздача сопровождалась безумной поддержкой, что придавало драматизма игре любителей. Кульминацией финала стала памятная победа британской учительницы Луизы Ульрик.

Атмосфера на турнире Bootcamp Showdown / Фото pokerstars.eu

Луиза Ульрик – бывший учитель математики и лицензированный консультант. Теперь она отправится на Европейский покерный тур в Прагу, чтобы принять участие в Главном событии. В пакет входит бай-ин 5 300 евро и все расходы, включая транспорт и проживание. Турнир Main Event – это шанс для покерных любителей навсегда изменить свою жизнь. Именно эту цель преследуют организаторы проекта Women's Bootcamp.