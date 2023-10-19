Сценарист фильма "Шулера" Брайан Коппельман рассказывал, как проиграл в заведении Нью-Йорка 750 долларов, после чего и появилась идея фильма о покере. Но есть и другая более интересная версия.

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В прошлом году вышла книга "Грязные дела: Гроссо против Miramax – война с Харви Вайнштайном и сценарий, который изменил Голливуд". Её автор Джеффри Алан Гроссо рассказал, как в начале 90-х написал сценарий для фильма о покере, основанный на его личной биографии.

Он отправил сценарий в студию Miramax, но ответа не дождался. А через несколько лет с удивлением обнаружил, что в фильме "Шулера" есть сцены, сильно напоминающие главы его истории. Среди всего прочего, у него тоже был персонаж по имени Worm.

Джеффри Алан Гроссо со своей книгой / Фото PokerNews

Джеффри собрал все необходимые документы, нанял адвоката и подал в суд на Miramax. Последовала череда разбирательств, которую автор подробно описывает в книге. Добиться справедливости в борьбе с гигантом Голливуда не удалось, но по итогам разбирательств были внесены поправки в законы Калифорнии о копирайте.

"Грязные дела" оказались куда более интересной книгой, чем можно было ожидать. Я думал, это история неудачника, который пытается пиариться на известном фильме. Но автор спокойно и последовательно излагает факты, показывает много документов и у него выходит очень стройная теория, – прокомментировал редактор PokerNews Чед Холлоуэй.

Реакции со стороны Брайана Коппельмана или Дэвида Левиена не последовало, но похоже никто не будет отрицать, что совпадений в сценариях нашлось слишком много, чтобы это можно было списать на случайность.