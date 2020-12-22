Современный покер, прежде всего его онлайн-версия, предлагает турнирным игрокам немало опций, чтобы дольше оставаться в игре. Чемпион мира 2004 года Грег Реймер дал несколько ценных советов по стратегии игры в турнирах с ребаями.

Четкого алгоритма, который позволит рационально использовать свой банкролл в таких турнирах, конечно, нет. Ведь различные покер-румы на разных лимитах предлагают неустойчивую структуру в ивентах такого формата. Впрочем, как правило, есть несколько стандартов, на основе которых Грег Реймер делится своими знаниями.

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За основу возьмем турнир с ребаями за 10+1 доллар, где стартовый стек составляет 15 000 фишек. Ребай, как правило, здесь будет стоить 10 долларов, за которые игрок получит эквивалент стартового стека. Однако, покерист может в любой момент добавить 15К к существующему стеку, если его размер меньше начального количества фишек.

Адд-он, или же последняя докупка после завершения периода ребаев, как правило, будет в 3,5-4 раза весомее стартового стека. Но при этом его стоимость может быть такой же как ребай, или же Х2 от цены стандартной докупки.



Грег Реймер. Фото: wsop.com

Представим, что игрок сделал 2 ребая, в общем инвестировав 31 доллар (10+1 - бай-ин и 2 ребая по 10). За эту цену он получил 45 000 фишек. Зато, за тот же 31 доллар мог получить, скажем, – 65 000 (10+1 - бай-ин и адд-он за 20 долларов – 50К фишек). Вывод прост – адд-он является выгодным капиталовложением в большинстве турниров с ребаями с плавной структурой блайндов.

Самое главное в таких турнирах, отмечает Реймер, оценивать стоимость фишки каждого докупа. Это позволит заранее выбрать самую прибыльную стратегию, и получить максимум выгоды из любого турнира с ребаями, независимо от его структуры.