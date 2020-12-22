Сучасний покер, насамперед його онлайн версія, пропонує турнірним гравцям чимало опцій, аби якнайдовше залишатись у грі. Чемпіон світу 2004 року Грег Реймер дав кілька цінних порад щодо стратегії гри у турнірах із ребаями.

Чіткого алгоритму, який дозволить раціонально використовувати свій банкрол у таких турнірах, звичайно, немає. Адже різні покер руми на різних лімітах пропонують несталу структуру в івентах такого формату. Утім, як правило, є кілька стандартів, на основі яких Грег Реймер ділиться своїми знаннями.

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За основу візьмемо турнір із ребаями за 10+1 долар, де стартовий стек становить 15 000 фішок. Ребай, зазвичай, тут коштуватиме 10 доларів, за які гравець отримає еквівалент стартового стеку. Однак, може в будь-який момент додати 15К до існуючого, якщо його розмір є меншим за початкову кількість фішок.

Адд-он, або ж остання докупка після завершення періоду ребаїв, зазвичай, буде у 3,5-4 рази вагомішим за стартовий стек. Але при цьому його вартість може бути такою ж як ребай, або ж Х2 від ціни стандартної докупки.



Грег Реймер. Фото: wsop.com

Уявімо, що гравець зробив 2 ребаї, загалом інвестувавши 31 долар (10+1 - бай-ін і 2 ребаї по 10). За цю ціну він отримав 45 000 фішок. Натомість, за ті ж 31 долар міг отримати, скажімо, – 65 000 (10+1 - бай-ін і аддон за 20 доларів – 50К фішок). Висновок простий – аддон є вигідним капіталовкладенням у більшості турнірів із ребаями з плавною структурою блайндів.

Найголовніше у таких турнірах, наголошує Реймер, оцінювати вартість фішки кожного докупу. Це дозволить заздалегідь обрати найрозумнішу стратегію, і отримати максимум вигоди із будь-якого турніру із ребаями, незалежно від його структури.