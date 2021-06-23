Чемпион Эстонии по шахматам выиграл в покер 326 тысяч долларов

Гроссмейстер Оттомар Ладва, который долгое время доминировал у себя в стране, сменил вид спорта и стал успешным игроком в покер.

Недавно мы рассказывали о триумфе парня в турнире хайроллеров. Тогда он заработал 69 тысяч долларов.

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Теперь вот Ладва одержал более громкий триумф. Оттомар стал чемпионом Super Millions с призовым фондом в 1,5 миллиона долларов.

За финальный стол эстонец усаживался в роли лидера. Решающую часть дистанции он провел на удивление уверенно, но у хедз-ап все же Ладва пробился уже в статусе явного андердога. Россиянин Игорь Гофман имел огромное преимущество по стеку: пять к одному.

В такой трудной ситуации Оттомар смог продемонстрировать все свои таланты. Он действовал агрессивно, не стеснялся блефовать и в конце концов смог организовать эффектный триумф: чемпион заработал 326 тысяч долларов, раннер-ап получил 255 тысяч баксов. Третье место занял канадец Конор Дринан – 200 тысяч "зеленых" призовых.

Эстония потеряла ведущего гроссмейстера, но взамен, похоже, получила чрезвычайно перспективного покериста.