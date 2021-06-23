Чемпіон Естонії з шахів виграв в покер 326 тисяч доларів

Гросмейстер Оттомар Ладва, який довгий час домінував у себе в країні, змінив вид спорту і став успішним покеристом.

Нещодавно ми розповідали про тріумф хлопця в турнірі хайролерів. Тоді він заробив 69 тисяч доларів.

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Тепер от Ладва здобув значно гучніший тріумф. Оттомар став чемпіоном Super Millions з призовим фондом у 1,5 мільйони доларів.

За фінальний стіл естонець вмощувався в ролі лідера. Вирішальну частину дистанції він провів напрочуд впевнено, але у хедз-ап все ж Ладва пробився вже у статусі явного андердога. Росіянин Ігор Гофман мав величезну перевагу в стеку: п’ять до одного.

В такій важкій ситуації Оттомар зміг продемонструвати усі свої таланти. Він діяв агресивно, не соромився блефувати і врешті зміг організувати ефектний тріумф: чемпіон заробив 326 тисяч доларів, раннер-ап отримав 255 тисяч баксів. Третє місце посів канадець Конор Дрінан — 200 тисяч "зелених" призових.

Естонія втратила провідного гросмейстера, але натомість, схоже, отримала надзвичайно перспективного покериста.