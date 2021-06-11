Ладва довів, що не дарма закинув шахи заради покеру. Він став чемпіоном змагання багатіїв.

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Бай-ін у турнір коштував 5,2 тисячі доларів. В гарантовані 300 тисяч баксів призових увійшли також доплати за вибивання суперників.

У хедз-апі Оттомар переміг доволі відомого шведа Свена Андерсона. Раннер-ап отримав 56,5 тисяч "зелених". Чемпіон заробив 69 тисяч доларів.

Відзначимо також, що п’яте місце в турнірі здобув українець Андрій Держипільський. В активі Андрія 22 тисячі баксів призових.