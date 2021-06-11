Ладва доказал, что не зря забросил шахматы ради покера. Он стал чемпионом соревнования богачей.

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Бай-ин в турнир стоил 5,2 тысячи долларов. В гарантированные 300 тысяч баксов призовых вошли также доплаты за выбивание соперников.

В хедз-апе Оттомар победил довольно известного шведа Свена Андерсона. Раннер-ап получил 56,5 тысячи "зеленых". Чемпион заработал 69 тысяч долларов.

Отметим также, что пятое место в турнире получил украинец Андрей Держипильский. В активе Андрея 22 тысячи баксов призовых.