Теперь имя Эли Элезры навсегда будет стоять рядом с Дойлом Брансоном, Хилом Хельмутом, Даниэлем Негреану и другими легендами покера. Бывший спецназовец израильской армии опередил 9 других финалистов, среди которых были Антонио Эсфандиари, Крис Фергюсон, Лэйн Флэк, Тед Форрест, Бертран Гроспелье, Майк Матусов, Майкл Мизрахи, Мэтт Сэвидж и Исай Шейнберг.

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Изначально кандидатов определяли зрительским онлайн-голосованием, после чего к выбору присоединились 32 действующих членов Зала славы покера. Объявление победителя было заранее спланировано в день финального стола Главного События Мировой серии покера.

Бывший бизнесмен Эли Элезра был одной из звезд покерного бума, переживая огромные успехи и разочарования, играя в кэш на самых крупных лимитах. 60-летний американец с израильскими корнями добился высоких результатов в живых турнирах, заработав более 4,5 миллионов долларов.

Я начал играть в покер в 1985 году, но не являлся успешным игроком. Пройти весь этот путь и быть рядом с такими именами – это потрясающее вознаграждение,

– поделился эмоциями Эли Элезра.

Выбор нового члена Зала славы покера в этом году самый спорный за последнее десятилетие. Дело в том, что Элезра – это яркий пример того, что количество призовых ни о чем не говорит. Ходят слухи, что он по уши в долгах и не может рассчитаться с некоторыми людьми уже более 10 лет. Самым известным из них является Эйб Моссери, которому Элезра задолжал около миллиона долларов.

Эли Элезра / Фото Аssopoker.com

В 2019 году Элезра публично заявил, что потерял большую часть своего состояния и начал влезать в долги. У него с братом была сеть автоматов фотопечати в Лас-Вегасе, которые стали пережитком прошлого, а также несколько продуктовых магазинов. Бизнес давно перестал приносить достаток.

Я никогда не прятался от своих долгов. Люди соглашались на условия, по которым я буду возвращать долги. В их числе, кстати, Шон Диб, но мы в отличных дружеских отношениях,

– признался Эли Элезра.

В 2017 году Элезра написал автобиографическую книгу "Pulling the Trigger ", где рассказывает об ошибках в своей жизни. Тем не менее, новоиспеченный член Зала славы покера продолжает играть дорогой кэш 5 дней в неделю.