Тепер ім'я Елі Елезри назавжди стоятиме поряд із Дойлом Брансоном, Хіл Гельмутом, Даніелем Негреану та іншими легендами покеру. Володар 4 браслетів WSOP випередив інших 9 фіналістів, серед яких Антоніо Есфандіарі, Кріс Фергюсон, Лейн Флек, Тед Форрест, Бертран Гроспельє, Майк Матусов, Майкл Мізрахі, Метт Севідж та Ісай Шейнберг.

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Спочатку кандидатів визначали глядацьким онлайн-голосуванням, після чого до вибору приєдналися 32 чинні члени Залу слави покеру. Оголошення переможця заздалегідь планували у день фінального столу Головної Події Світової серії покеру.

Колишній бізнесмен Елі Елезра став відомим під час покерного буму у світі. Він грав кеш на високих лімітах, а також досягав високих результатів у живих турнірах, заробивши понад 4,5 мільйона доларів.

Я почав грати у покер у 1985 році, але успішним гравцем не був. Пройти весь цей шлях і стати поряд із такими іменами – це чудова винагорода,

– поділився емоціями Елі Елезра.

Вибір нового члена Залу слави покеру цьогоріч найбільш суперечливий за останнє десятиріччя. Річ у тому, що Елезра – це яскравий приклад того, як кількість призових ні про що не свідчить. Періодично з'являються чутки, що він по вуха у боргах і не може розрахуватися з деякими людьми понад 10 років. Найвідомішим із них є Ейб Моссері, якому Елезра заборгував 853 тисячі доларів.

Елі Елезра / Фото Аssopoker.com

У 2019 році Елезра публічно заявив, що втратив більшу частину свого статку. У нього з братом була мережа автоматів фотодруку у Лас-Вегасі, а також кілька продуктових магазинів, які давно не дають прибутку.

Я ніколи не ховався від своїх боргів. Люди погоджувалися на умови, за якими я віддаватиму їм борги. Серед них, до речі, Шон Діб, але ми у чудових дружніх стосунках,

– зізнався Елі Елезра.

У 2017 році Елезра написав автобіографічну книгу "Pulling the Trigger", де розповідав про свої проблеми. Однак новий член Залу слави покеру продовжує грати кеш на високих лімітах 5 днів на тиждень.