Игрок из Великобритании Уильям Кассуф смог неожиданно победить в Главном событии Irish Poker Masters.

Малоизвестный покерист сделал себе роскошный рождественский подарок. За свою карьеру Уильям выиграл менее 1,5 миллиона долларов в живых турнирах.

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Бай-ин в Главное событие стоил больше тысячи "баксов" и Кассуф отобрался на него с помощью сателлита за 109 евро, так как прямой вход в турнир был ему явно не по карману.

Продемонстрировав неплохую игру Уильям "дожил" до финального стола, правда, с одним из самых скромных стеков на руках. На решающем этапе турнира англичанину пришлось показать феноменальную "живучесть", пересиживая одного оппонента за другим.

Когда в игре остался квартет участников, Кассуф несколько раз удачно шел в олл-ин и в итоге добрался до решающего хедз-апа, в котором победил нидерландца Мануэля Руйво. Он получил почти 150 тысяч евро. Кассуф же заработал 215 тысяч евро.

Интересно, что даже до этого довольно громкого успеха Уилл отличался не всегда уместной коммуникабельностью за игровым столом. Теперь же оснований доставать оппонентов у Уильяма будет еще больше.