Гравець з Великобританії Вільям Кассуф зміг несподівано тріумфувати в Головній Події Irish Poker Masters.

Маловідомий покерист сам собі влаштував розкішний різдвяний подарунок. За свою кар’єру Віл виграв менше 1,5 мільйони доларів у живих турнірах.

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У Мейн Івент Кассуф відібрався завдяки сателіту за 109 євро. Бай-ін у Головну Подію коштував більше тисячі "баксів".

Врешті Вільям "дожив" аж до фінального столу. Щоправда, з одним із найскромніших банків. І на вирішальному етапі турніру англієць продемонстрував свою "живучість", пересиджуючи одного опонента за іншим.

Коли в грі залишився квартет учасників, Кассуф кілька разів вдало йшов в ол-ін і в підсумку дістався вирішального хедз-апу, у якому переміг нідерландця Мануеля Руйво. Він отримав майже 150 тисяч євро. Кассуф же ж заробив 215 тисяч євро.

Цікаво, що навіть до цього доволі гучного успіху Віл відзначався не завжди доречною комунікабельністю за ігровим столом. Тепер же ж підстав діставати опонентів у Вільяма буде ще більше.