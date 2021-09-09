Бразилец Бруно Волкман вплотную приблизился к своему соотечественнику Юрию Мартинсу. Недалеко от этого дуэта находится португалец Жоау Виера.

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Напомним, Мартинс длительное время сохранял статус безоговорочного лидера. Юрий уже давно не одерживал громких побед. Почивая на лаврах, он позволил оппонентам догнать себя.

Недавно Волкман оформил яркую победу в дорогом турнире. Благодаря этому опередил Жоау Виеру и вернул себе вторую строчку рейтинга. Но главное даже не это, а то, что и Бруно, и Жоау теперь отстают от лидера на меньше, чем 50 очков!

Лучшим из украинцев остается Андрей Любовецкий. Он занимает 95 строчку рейтинга.