Вот почему турниры с прогрессивными нокаутами так ценятся в покере. За победу в хайроллерском турнире бразильский профессионал получил 331 000 тысячу долларов, 211 000 из которых – нокаутами. Невероятный результат!

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Финальный стол Бруно Волкман начинал со стеком ниже среднего. Помогло удачное "соседство". По левую руку от бразильца сидел известный любитель из Великобритании Талаль "raidalot" Шакерчи. Иногда он слишком творчески разыгрывает руки, как, например, блеф на весь стек с разномастными 7-2. Но в тот раз прошло.

Имея такого оппонента в позиции, Волкман дождался тузов и проплаты с девятками от Шакерчи. Настоящий подъем для бразильца начался в игре 4-макс. Он забрал нокаут за известного регуляра Арсения "hello totti" Малинова, поймав сет восьмерок. Далее переехал с J10 – AQ Сэма "Str8 $$$ Homey" Гринвуда, а в хедз-апе не оставил шансов Кристиану "WATnlos" Рудольфу. Таким образом, сыграв в турнире с баи-ином 10 300 долларов, Бруно умножил свой доход более чем в 30 раз.