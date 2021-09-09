Бразилець Бруно Волкман впритул наблизився до свого співвітчизника Юрія Мартінса. Неподалік від цього дуету перебуває португалець Жоау Вієра.

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Нагадаємо, Мартінс тривалий час зберігав статус беззаперечного лідера. Юрій уже давно не здобував гучних перемог. Почиваючи на лаврах, він дозволив опонентам наздогнати себе.

Нещодавно Волкман оформив яскраву перемогу в дорогому турнірі. Завдяки цьому випередив Жоау Вієру і повернув собі другу сходинку рейтингу. Та головне навіть це, а те, що і Бруно, і Жоау тепер відстають від лідера на менш, ніж 50 очок!

Найкращим з українців залишається Андрій Любовецький. Він посідає 95 місце рейтингу.