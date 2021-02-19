Известный бразильский онлайн-покерист Юри Дзивилевски стал чемпионом престижного турнира Millions Online.

Бай-ин в соревнования стоил 10,3 тысячи долларов. 57 входов гарантировали неплохой призовой фонд – 570 тысяч долларов.

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Компания собралась очень серьезная. Звездных фигур хватало. Далеко не все статусные игроки досидели до призов. Заняв десятое место, баббл-боем турнира стал Стив О'Двайер.

27 тысяч долларов за седьмую итоговую строчку получил Даниэль Дворес. Стивен Чидвик финишировал четвертым (51 тысяча "зеленых"), а тройку лучших закрыл Жоау Виейра. Он заработал 74 тысячи долларов.

В решающем хедз-апе встретились Джастин Бономо – американец, который является вторым в рейтинге самых успешных покеристов в истории (49 миллионов долларов призовых) и "монстр" онлайна Юри Дзивилевски.

В конце концов именно бразилец смог победить на "своей территории". Он стал чемпионом и заработал 184 600 долларов. Бономо пополнил свой счет на 113,3 тысячи долларов.