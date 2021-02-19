Відомий бразильський онлайн-покерист Юрі Дзівілевскі став чемпіоном престижного турніру Millions Online.

Бай-ін у змагання коштував 10,3 тисячі доларів. 57 входів гарантували нічогенький призовий фонд — 570 тисяч баксів.

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Компанія зібралася дуже серйозна. Зіркових постатей вистачало. Далеко не всі статусні гравці досиділи до призів. Посівши десяте місце, баббл-боєм турніру став Стів О’Дваєр.

27 тисяч доларів за сьому підсумкову сходинку отримав Даніель Дворес. Стівен Чідвік фінішував четвертим (51 тисяча "зелених"). Трійку найкращих закрив Жоау Вієра. Він заробив 74 тисячі доларів.

У вирішальному хедз-апі зустрілися Джастін Бономо — американець, який є другим найуспішнішим покеристом в історії (49 мільйонів доларів призових у живих турнірах), та "монстр" онлайну Юрі Дзівілевскі.

Врешті саме бразилець зміг тріумфувати на "своїй території". Він став чемпіоном і заробив 184,6 тисяч баксів. Бономо поповнив власний рахунок на 113,3 тисячі доларів.