Колби Ковингтон выступает на профессиональном уровне в турнирах бойцовской организации UFC с 2012 года. Владел титулом временного чемпиона в полусреднем весе, где всего провел около 20 поединков. Последний бой датируется 5 марта 2022 года, когда Ковингтон дрался против своего бывшего друга, а ныне злостного врага Хорхе Масвидаля. Уверенную победу во всех 5 раундах одержал Колби.

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Сейчас 34-летний боец активно проводит время во Флориде, где проходила серия турниров по покеру Seminole Hard Rock Poker Open. Ковингтон доказал, что может соревноваться на высоком уровне не только в смешанных единоборствах.

Колби Ковингтон / Фото ufc.ru

Сначала Колби занял 7 место в турнире по Безлимитному Холдему на 7 703 входа. Боец оказался очень усидчивым и разумным по покерным меркам, если сумел преодолеть такое поле. Бай-ин турнира 400 долларов, он умножил более чем в 100 раз, выиграв 48 295 баксов.

Я хотел вернуться и доказать, что это не просто случайность. Мне важно было показать еще раз, что я могу играть с лучшими игроками в мире, – отметил Колби Ковингтон.

Через несколько дней боец UFC снова оказался за столами серии Seminole Hard Rock Poker Open. Он присоединился к участникам события по Омахе за 1 100 долларов и сумел выиграть турнир. Ни один из 84 игроков не сумели нокаутировать опытного бойца смешанных единоборств. Победа принесла Колби Ковингтону еще 25 875 долларов.