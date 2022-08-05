Колбі Ковінгтон виступає на професійному рівні у турнірах бійцівської організації UFC з 2012 року. Мав титул тимчасового чемпіона у напівсередній вазі. Усього провів у UFC близько 20 поєдинків. Останній бій датується 5 березня 2022 року, коли Ковінгтон вийшов проти свого колишнього друга, а нині злісного ворога Хорхе Масвідаля. Впевнену перемогу у всіх 5 раундах здобув Колбі.

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Зараз 34-річний боєць активно проводить час у Флориді, де відбулася серія турнірів з покеру Seminole Hard Rock Poker Open. Ковінгтон довів, що може змагатися на високому рівні не лише у змішаних єдиноборствах.

Колбі Ковінгтон / Фото ufc.ru

Спочатку Колбі посів 7 місце у турнірі з Безлімітного Холдему на 7 703 входи. Боєць виявився дуже розумним за мірами покеру, якщо зумів подолати таке поле. Бай-ін турніру 400 доларів він помножив більш ніж у 100 разів, вигравши 48 295 доларів.

Я хотів повернутись і довести, що це не просто випадковість. Мені важливо було показати ще раз, що я можу грати з найкращими гравцями у світі,

– зазначив Колбі Ковінгтон.

За кілька днів боєць UFC знову опинився за столами серії Seminole Hard Rock Poker Open. Він приєднався до учасників події з Омахи за 1 100 доларів і зумів виграти цей турнір. Жоден із 84 гравців не зуміли нокаутувати досвідченого бійця змішаних єдиноборств. Перемога принесла Колбі Ковінгтону ще 25 875 доларів.