Украинец насобирал "скальпов" на 40 тысяч долларов – невероятный успех на Poker Stars

На популярной площадке Poker Stars финишировала престижная серия SCOOP AfterParty. Одним из главных героев последнего турнира стал украинец.

Главное событие серии с бай-ином 1 050 долларов собрало 514 входов, поэтому призовой фонд перевалил за полмиллиона долларов. Турнир проходил в популярном ныне формате Mystery Bounty, когда только постфактум узнаешь вознаграждение за соперника, которого выбил.

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Настоящим королем такой охоты за оппонентами стал украинец с ником Bocyk. Он финишировал на 11-й строчке (2 619 долларов призовых), но навибивал соперников аж на 39 700 долларов! Поэтому больше Bocyk в этом турниров заработал только чемпион. Им, к слову, стал ирландский покерист torino2000, которому досталось в целом более 63 тысяч баксов. В хедз-апе ирландец переиграл SELOUAN1991 из Бразилии.

Напомним, ранее победителем одного из турниров серии SCOOP AfterParty стал другой украинец Socc3rman13. Триумфовав в соревнованиях с бай-ином 55 долларов, он заработал около 12 тысяч.

Игрок сборной Украины "зажег" в Сан-Ремо

Известный украинский покерист, член сборной Украины Роман Юркив стал призером Главного события WPT Prime в Сан-Ремо. Роман занял 16-ю строчку и заработал 7 тысяч долларов.