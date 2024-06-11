Українець назбирав "скальпів" на 40 тисяч доларів – неймовірний успіх на Poker Stars

На популярному майданчику Poker Stars фінішувала престижна серія SCOOP AfterParty. Одним з головних героїв останнього турніру став українець.

Головна подія серії з бай-іном 1 050 доларів зібрала 514 входів, тож призовий фонд перевалив за пів мільйона доларів. Турнір відбувався у популярному нині форматі Mystery Bounty, коли лише постфактум дізнаєшся винагороду за суперника, якого вибив.

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Справжнім королем такого полювання за опонентами став українець із ніком Bocyk. Він фінішував на 11-й сходинці (2 619 доларів призових), але навибивав суперників аж на 39 700 доларів! Відтак більше за Bocyk у цьому турнірів заробив лише чемпіон. Ним, до слова, став ірландський покерист torino2000, якому дісталося загалом понад 63 тисячі баксів. У хедз-апі ірландець переграв SELOUAN1991 з Бразилії.

Нагадаємо, раніше переможцем одного з турнірів серії SCOOP AfterParty став інший українець Socc3rman13. Тріумфувавши у змаганнях з бай-іном 55 доларів, він заробив близько 12 тисяч.

Гравець збірної України "запалив" у Сан-Ремо

Відомий український покерист, член збірної України Роман Юрків став призером Головної події WPT Prime у Сан-Ремо. Роман посів 16-ту сходинку та заробив 7 тисяч доларів.