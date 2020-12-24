Звездный американский покерист Том Дван рассказал игрокам как зарабатывать блефом.

Напомним, недавно легендарный игрок под ником "durrrr" делился опытом борьбы в турнирах с короткой колодой карт.

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Теперь же американец рассказал о своем самом дорогом блефе, цена которого была как минимум 6 миллионов "баксов"! В интервью ютуб-каналу Poker King Том вспоминает свое яркое решение на соревновании в Азии, правда, имя соперника не называет.

Том имел на руках Q-J, когда на стол упали А-10-9-7. На рейз оппонента Дван сделал ре-рейз (почти 80% своего стека). Легендарный покерист чувствовал, что игрок напротив не сбросит сильную руку.

Но идея американца заключалась в том, чтобы вселить в голову соперника такую ​​мысль: "Если Дван сделал такой большой ре-рейз, значит и после ривера он сбрасывать не собирается ... значит, у него на руках очень сильная комбинация".

Замысел сработал на все 100%. Оппонент "доколол" перед ривером. И когда на стол упала то ли 9, то ли А (Том точно не помнит), американец быстро поставил миллион долларов, а оппонент подумал несколько секунд ... и сбросил.

Отметим, что именно Том Дван является автором одного из самых запоминающихся блефов в истории покера. Его жертвой был Фил Айви.