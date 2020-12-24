Зірковий американський покерист Том Дван розповів гравцям як заробляти блефом.

Нагадаємо, нещодавно легендарний гравець під ніком "durrrr" ділився досвідом боротьби у турнірах з короткою колодою карт.

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Тепер же ж американець розповів про свій найкоштовніший блеф, ціна якого була як мінімум 6 мільйонів "баксів"! В інтерв’ю ютуб-каналу Poker King Том згадує своє яскраве рішення на змаганні в Азії, щоправда, ім’я суперника не називає.

Маючи руку Q-J, на стіл впали А-10-9-7. На рейз опонента Дван зробив ре-рейз (майже 80% свого стеку). Том відчував, що гравець навпроти не скине сильну руку.

Але ідея американця полягала у тому, щоб вселити в голову суперника таку думку: "якщо Дван зробив такий великий ре-рейз, значить і після рівера він скидати не збирається… отже, в нього на руках дуже сильна комбінація".

Задум спрацював на всі 100%. Опонент "доколов" перед рівером. І коли на стіл впала чи то 9, чи А (Том точно не пригадує), американець швиденько поставив мільйон доларів, а опонент подумав кілька секунд… і скинув.

Відзначимо, що саме Том Дван є автором одного з найпам’ятніших блефів в історії покеру. Його жертва Філ Айві.