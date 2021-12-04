Одним из самых известных предпринимателей в мире покера является Кэри Кац. Он был основателем и генеральным директором College Loan Corporation в течение 15 лет. Американец прославился тем, что в 2015 году запустил первый круглосуточный канал о покере, который позже стал называться PokerGo.

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Сам Кэри Кац активно играет в покер с 2004 года. За это время он заработал более 30 миллионов долларов в разных турнирах. Американский бизнесмен уверенно выступает на самых высоких лимитах, занимая 4 место в таблице лидеров PokerGo Tour с заработанными более 2,5 миллионов долларов.

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Еще одним успешным предпринимателем-покеристом является Роб Йонг – владелец одного из британских казино. Помимо игры на высоких лимитах, он преуспевает в турнирном покере, где заработал около полумиллиона долларов. Йонг сумел проявить себя даже на событии WSOP Europe в 2019 году, когда выиграл 135 160 долларов.

Роб Йонг / Фото PokerNews

Роб Йонг неоднократно оказывался за кеш-столами, где разыгрывались сумасшедшие деньги. Его максимальный выигрыш в одной раздаче составляет 940 тысяч долларов. Недавно американец выступил инициатором создания покерного союза, пообещав выделить на проект 1,2 миллиона долларов.