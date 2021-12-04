Один із найвідоміших підприємців, що грає у покер, є Кері Кац. Він був засновником та генеральним директором College Loan Corporation протягом 15 років. Американець прославився тим, що у 2015 році запустив перший цілодобовий канал про покер, який пізніше переформатував у PokerGo.

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Кері Кац активно грає у покер із 2004 року. З того часу він заробив понад 30 мільйонів доларів у різних турнірах. Американський бізнесмен впевнено грає на найвищих лімітах, посідаючи 4 місце у таблиці лідерів PokerGo Tour із заробленими понад 2,5 мільйона доларів.

Кращі моменти гри Кері Каца: дивіться відео

Ще одним успішним підприємцем-покеристом є Роб Йонг – власник одного із британських казино. Крім гри на високих лімітах, він досягає успіху в турнірному покері, де має понад півмільйона доларів призових. Йонг зумів проявити себе навіть у події WSOP Europe у 2019 році, коли виграв 135 160 доларів.

Роб Йонг / Фото PokerNews

Роб Йонг неодноразово опинявся за кеш-столами, де розігрувалися шалені гроші. Його максимальний виграш в одній роздачі складає 940 тисяч доларів. Нещодавно американець виступив ініціатором створення союзу покеру, пообіцявши виділити на проєкт 1,2 мільйона доларів.