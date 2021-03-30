Уже на этой неделе начнется одно из самых ожидаемых покерных событий весны – хедз-ап дуэль между легендами игры Филом Хельмутом и Даниэлем Негреану.

Еще до своего старта поединок набрал такой ажиотаж, что портал PokerGo, который будет транслировать весь матч, подготовил сразу несколько шоу посвященных противостоянию Фила и Даниэля.

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Итак, уже 31 марта стартует The Hype Show. В этой трансляции авторитетные эксперты Ник Шульман и Али Неджад будут анализировать и обсуждать все детали предстоящей дуэли.

1 апреля в 02:30 по Киеву начнется The Weigh-In ("Взвешивание", по аналогии с традиционной процедурой в боксе). В течение этого шоу Ник Шульман будет общаться с участниками поединка, которые будут делиться собственными ожиданиями.

И наконец, через полчаса после The Weigh-In стартует собственно поединок – High Stakes Duel II Round I. Пока запланированы три раунда, которые будут проходить в разные дни. Однако, в зависимости от результатов и согласия соперников, количество раундов могут увеличить.

Вспомним, что в таком формате Хельмут уже встречался прошлым летом с Антонио Эсфандиари, которого трижды победил, заработав 400 тысяч долларов. Несмотря на это, фаворитом предстоящей дуэли букмекеры все же считают Даниэля. Коэффициент на его победу – 1.63, на успех Фила – 2.36.