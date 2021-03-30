Битва титанів усе ближче: Хельмут і Негреану готові розіграти сотні тисяч доларів
Уже цього тижня розпочнеться одна із найочікуваніших покерних подій весни – хедз-ап дуель між легендами гри Філом Хельмутом та Даніелем Негреану.
Джерело:pokeroff
Ще до свого старту поєдинок розігнав такий ажіотаж, що портал PokerGo, який транслюватиме увесь матч, підготував одразу кілька шоу присвячених протистоянню Філа і Даніеля.
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Отож, вже 31 березня стартує The Hype Show. У цій трансляції авторитетні експерти Нік Шульман та Алі Неджад аналізуватимуть та обговорюватимуть усі деталі майбутньої дуелі.
1 квітня о 02:30 за Києвом розпочнеться The Weigh-In ("Зважування", за аналогією із традиційною процедурою у боксі). Впродовж цього шоу Нік Шульман спілкуватиметься із учасниками двобою, які ділитимуться власними очікуваннями.
І врешті, через пів години після The Weigh-In стартує власне поєдинок – High Stakes Duel II Round I. Поки що заплановані три раунди, що відбуватимуться у різні дні. Проте, залежно від результатів та згоди суперників, кількість раундів можуть збільшити.
Згадаємо, що у такому форматі Хельмут уже зустрічався минулого літа із Антоніо Есфандіарі, якого тричі переміг, заробивши 400 тисяч доларів. Попри те, фаворитом майбутньої дуелі букмекери все ж вважають Даніеля. Коефіцієнт на його перемогу – 1.63, на успіх Філа – 2.36.
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