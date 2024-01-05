Негреану сходит с ума от зависти: ноунейм выиграл миллионы долларов и звание лучшего покериста

Бин Уэнг и другие игроки получат почетные награды на вечеринке Global Poker Awards. Покеристы провели феерический 2023 год в турнирной офлайн-игре.

Сразу шесть трофеев по итогам 2023 года оформил покерист Бин Уэнг. Именно американец китайского происхождения не имел равных в рейтинге Global Poker Index, где суммируют зачетные баллы, заработаные в живых турнирах.

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Бин Уэнг насобирал 5 008.99 очков, опередив ближайшего преследователя Начо Барберо из Аргентины более чем на 600 баллов. Лучший турнирный игрок года за сезон накопил около 6.6 миллионов долларов, чему остается только завидовать звездному Даниэлю Негреану. Об "успехах" канадца, мы уже рассказывали.



Бин Уэнг / Фото PokerNews

Не привыкать к статусу лучшей покеристки года Кристен Фоксен. Канадка уже в четвертый раз побеждает в зачете Global Poker Index. В офлай-игре Фоксен титулов в течение года не завоевывала, зато выступала стабильно и насобирала более 1.1 миллиона долларов призовых. В активе покеристки 21 попадание в деньги, в том числе 7 финишей в топ-10 разных турниров. Успешные выступления трансформировались в 2 970,93 зачетных баллов.



Кристен Фоксен / Фото L'Amateur de Poker

Герои покерного года, а Global Poker отметит большое количество игроков также и в других категориях, получат свои статуэтки весной во время торжеств в Лас-Вегасе.