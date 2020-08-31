Крупнейший покер-рум ввел новую игровую валюту, которая поможет тренироваться и зарабатывать реальные деньги!

С 1 сентября на PokerMatch стартует новая акция "Бесплатные деньги", которая поможет получить опыт в спортивном покере, не внося депозит!

Просто зайдите в покерный клиент с любого устройства, выберите "Бесплатные деньги" в разделе "Акции" и нажмите на кнопку "Принять участие". После перезагрузки на вашем счету появятся 5 гривен гейм-бонуса.

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Для того чтобы превратить гейм-бонус в реальные деньги, его нужно отыграть за кэш-столом Лимитного Холдема PokerMatch Micro Grinders в течение 5 часов с момента получения. Весь выигрыш за этим столом будет зачислен на покерный счет в виде реальных гривен. Невероятно просто!

Кроме этого, PokerMatch объявил о дополнительном предложении для всех игроков. Если в течение акции рум удвоит свои показатели согласно рейтингу авторитетного сайта PokerScout, сумма гейм-бонуса будет увеличена до 10 гривен!

Поэтому воспользуйтесь преимуществами нового промоушена "Бесплатные деньги" и выиграйте реальные призовые!

Со всеми подробностями акции можно ознакомиться на официальной странице PokerMatch.

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте до 2500 гривен на счет и участвуйте в лучших турнирах и акциях!

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