Найбільший український покер-рум ввів нову ігрову валюту, яка допоможе тренуватись і заробляти реальні гроші!

З 1 вересня на PokerMatch стартує нова акція "Безкоштовні гроші", яка допоможе отримати досвід у спортивному покері, не вносячи депозит!

Просто зайдіть у покерний клієнт із будь-якого пристрою, виберіть "Безкоштовні гроші" в розділі "Акції" та натисніть на кнопку "Взяти участь". Після перезавантаження на вашому рахунку з'являться 5 гривень гейм-бонусу.

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Для того щоб перетворити гейм-бонус на реальні гроші, його потрібно відіграти за кеш-столом лімітного Холдему PokerMatch Micro Grinders протягом 5 годин з моменту отримання. Весь виграш за цим столом буде зараховано на покерний рахунок у вигляді реальних гривень. Неймовірно просто!

Крім цього, PokerMatch оголосив прекрасну пропозицію для всіх гравців. Якщо протягом акції рум подвоїть свої показники згідно з рейтингом авторитетного сайту PokerScout, суму гейм-бонусу буде збільшено до 10 гривень!

Тож скористайтеся перевагами нового промоушену "Безкоштовні гроші" та виграйте реальні призові!

З усіма подробицями акції можна ознайомитися на офіційній сторінці PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкращих турнірах та акціях!

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