Достойный ученик: Роланд Рокита выиграл титул вслед за своим наставником Федором Хольцом

Покеристу из Австрии победа на серии Triton принесла самые большие призовые в карьере. Рокита оставил за спиной немало маститых игроков.

Мы уже рассказывали об успехе Федора Хольца на престижной покерной серии Triton Poker, которая проходит в корейском городе Чеджу. Теперь у знаменитого немецкого покериста есть повод гордиться своим учеником – Роланд Рокита также выиграл трофей и даже более крупные призовые.

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Турнир с бай-ином 20 000 долларов собрал 225 входов и солидный призовой фонд в 4 500 000 долларов. Конечно, хватало за овальными столами и известных покерных имен. Скажем, Дэн Смит финишировал 29-ым (35 000 долларов призовых), Сантош Суварна – 20-ым (48 500), а Джон Жуанда – 15-ым (62 000).



Никита Бодяковский / Фото Triton Poker

А вот главной звездой за финалкой, безусловно, был Никита Бодяковский. Седьмому самому успешному игроку в истории покера (более 51 млн долларов призовых), однако, не слишком заходило. Почти всех фишек Бодяковскому стоила раздача, когда пришлось с А-9s отбивать ол-ин Сирзата Хису в 15 ВВ. У немца оказались 9-9 и он выстоял. Бодяковский в итоге сошел с дистанции на четвертом месте – 355 000 долларов призовых.



Роланд Рокита / Фото Triton Poker

А вот наиболее лакомый кусок пирога – 904 000 долларов – и рекордные призовые в карьере оформил Роланд Рокита. Именно обидчика Бодяковского австриец обыграл в хедз-апе. Сирзат Хису пополнил банкролл на 599 000 долларов.