Гідний учень: Роланд Рокіта виграв титул слідом за своїм наставником Федором Хольцом

Покеристу із Австрії перемога на серії Triton принесла найбільші призові в кар’єрі. Рокіта залишив за спиною чимало маститих гравців.

Ми уже розповідали про успіх Федора Хольца на престижній покерній серії Triton Poker, яка відбувається у корейському місті Чеджу. Тепер у знаменитого німецького покериста є привід пишатись своїм учнем – Роланд Рокіта також виграв трофей і навіть крупніші призові.

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Турнір із бай-іном 20 000 доларів зібрав 225 входів і солідний призовий фонд у 4 500 000 доларів. Звісно, не бракувало за овальними столами і відомих покерних імен. Скажімо, Ден Сміт фінішував 29-им (35 000 доларів призових), Сантош Суварна – 20-им (48 500), а Джон Жуанда – 15-им (62 000).



Микита Бодяковський / Фото Triton Poker

А от головною зіркою за фіналкою, безумовно, був Микита Бодяковський. Сьомому найуспішнішому гравцю в історії покеру (понад 51 млн доларів призових), однак, не надто заходило. Майже усіх фішок Бодяковськосму коштувала роздача, коли довелось з А-9s відбивати ол-ін Сірзата Хісу у 15 ВВ. У німця виявились 9-9 і він вистояв. Бодяковський у підсумку зійшов із дистанції на четвертому місці – 355 000 доларів призових.



Роланд Рокіта / Фото Triton Poker

А от найбільш ласий шмат пирога – 904 000 доларів – і рекордні призові в кар’єрі оформив Роланд Рокіта. Саме кривдника Бодяковського австрієць обіграв у хедз-апі. Сірзат Хісу поповнив банкрол на 599 000 доларів.